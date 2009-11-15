Требуется доработка Social Engine.

Требуется добавление в поля при регистрации на данном движке пользователей делать выбор Страна-Регион-Город. Желательно на Аяксе. Пример можно посмотреть здесь: http://www.tennisters.com На втором шаге регистрации как раз идет выбор пользователем стран и регионов.

Ваши предложения пожалуйста здесь или по аське 248756297 с 9.00 до 18.00 по рабочим дням.