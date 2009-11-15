Требуется доработка Social Engine.

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки165 просмотров
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Требуется добавление в поля при регистрации на данном движке пользователей делать выбор Страна-Регион-Город. Желательно на Аяксе. Пример можно посмотреть здесь: http://www.tennisters.com На втором шаге регистрации как раз идет выбор пользователем стран и регионов.

Ваши предложения пожалуйста здесь или по аське 248756297 с 9.00 до 18.00 по рабочим дням.

14 лет назад
galstuk
45 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
proffil
Артем 
34 годаГермания
18 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
14 лет назад
$35
2 дня
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