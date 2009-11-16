Требуется создать флешевую версию данного сайта www.papa-carlo.com.ua с уклоном на каталог продукции. Остальные разделы не интересуют. Исходники и т.д. и т.п. в наличии имеются. Желательно человек из Харькова для личной встречи. Предлагайте цену и ...
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Нужен специалист по SHOP-SCRIPT
Необходимо доработать движок (сортировка, отображение категорий, поиск) и подправить верстку с незначительными изменениями. Только для квалифицированных специалистов. Без предоплаты.
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