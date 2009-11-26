Есть готовый работающий граббер сайта intv.ru Граббер вот http://cs.onkuno.ru/rega.php?u=http://intv.ru/view/?film_id=14830 На выходе должен быть плеер с фильмом, а не рекламой для онлайн просмотра.
Скрипт конвертации форума phpBB2 на PHP-Fusion 7
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Исходные данные:
Форум организации, версия phpBB 2.0.23 с установленными плагинами для отображения статистики, пользователей около 300, объем базы SQL около 35МБ.
Цель:
Форум на базе CMS PHP-Fusion версии 7.00.05 с установленной модификацией форума Power Fusion Forum версия 2.2.1.
Задание:
Перенести данные из текущего варианта форума в целевую с минимальными потерями.
1. Пользователи и группы переносятся в том виде, как они есть. В целевой системе необходимо каждому пользователю выставить статус "Неактивный". В целевой системе будет заранее создан пользователь с максимальными административными правами (TechUser), он должен остатся активным. В дальнейшем пользователей активировать необходимо через администраторов по запросу пользователя.
2. Содержимое тем на форуме необходимо перенести без изменений. Т.к. система организации ссылок на темы у исходной и целевой систем отличаются, то в тех случаях, если исходное сообщение содержит какую либо ссылку на другую тему (любую ссылку, тег ), то перенести его без изменение, но добавить указание (ссылку на исходное сообщение и на итоговое) на это сообщение в специальный отчет. В конечном итоге должен получится отдельный отчет с указанием на каждое сообщение, содержащие в себе ссылки на что-либо. В дальнейшем обработка этих сообщений проводится вручную.
3. Необходимо максимально воспроизвести все вложения (аттачменты) из сообщений (минимум 90%);
4. Необходимо воспроизвести также иерархию категорий, форумов и подфорумов в том виде, в каком она представлена в исходном варианте;
5. Также нужно воспроизвести в системе кол-во меток "спасибо" для каждого пользователя (так называемая "карма").
6. В случае каких-либо неудавшихся попыток переноса сообщения следует заносить это сообщение в отчет (ссылку на исходное сообщение). Крайне важно свести процент неудач к приемлимому, в размере до 1-2% от общего кол-ва сообщений. Неудавшейся попыткой переноса будем считать невозможность воспроизвести сообщение в том составе, в каком оно находится в итоговом варианте. В случае наличия вложений (аттачментов) процент неудач может быть выше (см. п. 3).
7. В том случае, если сообщение содержит bb-код, то следует также составить отдельный отчет для проверки корректности воспроизведения контента.
8. Графическое оформление форума и сайта (тема, шаблон) воспроизводить не следует. Смайлы переносятся лишь в виде буквенных обозначений.
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