Создание URL обработчика для системы paystream.ru

Есть готовый работающий граббер сайта intv.ru Граббер вот http://cs.onkuno.ru/rega.php?u=http://intv.ru/view/?film_id=14830 На выходе должен быть плеер с фильмом, а не рекламой для онлайн просмотра.
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Задача: создать URL обработчик на php для paystream.ru, для обработки смс-сообщений и направления цифрового пароля отправителю для входа в запрещенную область сайта. Подробнее в аське
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