Создание URL обработчика для системы paystream.ru

Итак, есть сайт на ДЛЕ Необходимо создать модуль расширенного каталога товаров, с возможностью загрузки прайс-листа и поиск по этому каталогу и прайс-листу. Если вы считаете, что целесообразнее и дешевле будет создать отдельный скрипт (не модуль для ДЛЕ) ...