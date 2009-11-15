С DLE 8.2 на -> DLE 8.3

Стоит DLE 8.2 лицензия

нужено обновить на DLE 8.3 аккуратно .

P.s. : на на 8.2 версии у нас установлены некоторые хаки и прочие мелочовки. Хотелось бы чтобы вы обновили аккуратно и чисто и чтобы рабочее состояние дополнительных модулей, хаков и нашего шаба оставалась рабочей на 100% как и сейчас.

насколько я помню в версию 8ю2ю было установлено

1.в ПМ хак установлен

2.При длобавки новости юзером хак обязательна категория

3. Когда сегодняшние новости пишется Новое красным. когда вчерашние Зеленым(это модуль)

4. потом модуль внизу кто на сайте?

5. Ну форум прикреплет DLE Forum 2.4.

А так насколько я помню остальное все в дизе.

ваша цена?