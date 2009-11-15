С DLE 8.2 на -> DLE 8.3

Есть сайт с flash чатом. Что нужно сделать: Пользователь заходит в свой кабинет, включает камеру, запускает инструмент на flash в котором будет две функции: 1. Идентифицировать - кнопка по нажатию которой делается снимок пользователя и отправляется на сервер ...
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Стоит DLE 8.2 лицензия
нужено обновить на DLE 8.3 аккуратно .
P.s. : на на 8.2 версии у нас установлены некоторые хаки и прочие мелочовки. Хотелось бы чтобы вы обновили аккуратно и чисто и чтобы рабочее состояние дополнительных модулей, хаков и нашего шаба оставалась рабочей на 100% как и сейчас.
насколько я помню в версию 8ю2ю было установлено
1.в ПМ хак установлен
2.При длобавки новости юзером хак обязательна категория
3. Когда сегодняшние новости пишется Новое красным. когда вчерашние Зеленым(это модуль)
4. потом модуль внизу кто на сайте?
5. Ну форум прикреплет DLE Forum 2.4.
А так насколько я помню остальное все в дизе.
ваша цена?
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