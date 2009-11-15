Создание скандинавского аукциона

Здравствуйте, нужно сделать такой хак как на этом сайте (сплеером) http://kinolenta.kz/fantastika-online/2586-2012.html чтобы если я добовляю видео , можно было побольше добавить файобменников. А плеер один был, просто переключать.-
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно доделать скрипт скандинавского аукциона, готовый скрипт приветствуется. Дизайн не нужен, интересует только сам движок.
Цены пожалуйста писать вразумительные.
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