Создание скандинавского аукциона

$150
Веб-программированиеЗакрыт6 заявок196 просмотров
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Нужно доделать скрипт скандинавского аукциона, готовый скрипт приветствуется. Дизайн не нужен, интересует только сам движок.

Цены пожалуйста писать вразумительные.

14 лет назад
artfusi0n
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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