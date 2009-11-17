Нужен скрипт обратной связи

1. Работа с input, radio, textarea, chekbox.

2. Проверка на заполненность + проверка на корректный email

3. На выходе мы должны получить следующее: html файл и исполняемые скрипты.

4. Письмо с заполненной формой на e-mail администратора.

5. ВНИМАНИЕ: Форма будет иметь такой вид в html:

ФИО

Соответственно в письме получим:

ФИО: value

И так для любого типа (input, radio и тп)

6. Нужно чтобы обработчик присылал на email все что будет внутри form, те если добавить новое значение

Новое внутри html - то больше негде этот new прописывать не надо было.

7. Доп функции:

a. Предусмотреть блоки формы, которые заполняются или видны в зависимости от выбора: tab или radio. К примеру выбор Физ лица или Юр лица (для них поля будут разные - для одного паспорт и тп - для второго ИНН и тп)

Предусмотреть вложенность этих блоков до бесконечности (форма имеет весьма сложный вид)

б. предусмотреть radio со следующим алгоритмом:

Кто вы?

- мужчина

- женщина

- Другое (и тут вылазит инпут для другого)

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ЗАДАНИЕ ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПИСАТЬ ЧТОЛИБО

СРОК - СЕГОДНЯ К ВЕЧЕРУ

ТАКЖЕ ИЩУ ПРОГРАММИСТА ДЛЯ ШАБАШЕК - ОНИ БЫВАЮТ ПОСТОЯННО - ЕСЛИ СДЕЛАЕТЕ КРАСИВО БЫСТРО НЕДОРОГО ЭТОТ ПРОЕКТ - БУДУТ ДРУГИЕ

можете посмотреть пример:

http://mailform.alexeibs.jino.ru/

делал также фрилансер - но пропал потом (