Необходимо любая CMS, нужно на него установить необходимые модули, его сконфигурировать и структурировать под наш проект портал Авто. Задание в ТЗ читайте внимательно.

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Дизайн и контент ненужен, только собрать сайт.Работа несложная поэтому плачу немного.

Писать мне только на ICQ: 481938136 в личку недолбить.

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Заказов много, скем сработаемся того работой обеспечим!