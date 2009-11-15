Собрать сайт.

$250
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки333 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо любая CMS, нужно на него установить необходимые модули, его сконфигурировать и структурировать под наш проект портал Авто. Задание в ТЗ читайте внимательно.

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Дизайн и контент ненужен, только собрать сайт.Работа несложная поэтому плачу немного.

Писать мне только на ICQ: 481938136 в личку недолбить.

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Заказов много, скем сработаемся того работой обеспечим!

14 лет назад
Sysanin
Россия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
5 отзывов(-1)
Выбранный исполнитель
im1
41 годУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
14 лет назад
$200
5 дней
После сдачи сайта исчез. оплата не получена полностью. на сообщения и письма категорически не отвечает. НЕ СВЯЗЫВАЙТЕСЬ!!!!
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