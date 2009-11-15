Перевести сайт с битрикс на дельфина

Здарвствуйте. Пытаюсь внедрить Шугу (как здесь все ее называют:)). В принципе на данном этапе функционала вполне хватает. Из всего что прдлагает мне эта CRM нуждаюсь по сути только в закладке продажи. Итак: Нужно чтобы когда я выбираю ...