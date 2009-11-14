Внедрить дизайн в shop script

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка156 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен человек который быстро и качественно внедрит дизайн sc

Огромный плюс если можно будет с человеком общаться с помощью skype&icq

Условия:

наличия портфолио и от 2 положительных отзывах в идентичной работе.

Оплата строго в wmr

Бюджет 1500р

14 лет назад
Nikolay63
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
  • Похожие заказы

  • Создание сайта

    Проект нужно доделать!!! писать в icq 1652513 Добрый день Нужен программист который смог бы написать сайт по данным из технического задания. Я думаю что стандартные cms тут не помогут...хотя все может быть. Все подробности я могу ...

    Веб-программирование16 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Проект на Java

    Нужно доработать Java Applet (3D-мoделиpование шкафа). Нужен только профессионал высочайшего класса, кому попало точно не дам этот проект. 1) У вас должны быть хорошие отзывы, вы должны показать примеры своих работ на java и доказать, что ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Написать php скрипты

    Нужно написать 5 php скриптов, не то чтобы написать, просто нужно перевести русский язык в php. Т.е. я написал все условия, циклы и т.п. не на языке программирования, а на разговорном языке. С моими знаниями ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Создать информационный портал.

    Необходимо создать информационно развлекательный портал: По сложности, функциональности как: i.ua a.ua ukr.net online.ua http://wday.ru/ Сервисы которые необходимо реализовать: Online – TV Online –FM Веб.камеры - МИР Телепрограмма Знаменитости Эзотерика Новости Игры,мульты флеш Online переводчик СМС –( на русские, украинские операторы и некоторые Европейские.) Курс валют Погода» крупные города ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Помощь в простом slide эффекте Jquery

    Нужно на Jquery написать простой скрипт 1. Разворачивание div блока вниз slidedown эффектом при наведении мышкой. 2. Сворачивание блока обратно когда мышка вышла за пределы блока. 3. При загрузки страницы блок должен быть по умолчанию свернут Пример 3 блоков ...

    jQuery
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Привлечение/распределение средств ПАММ-счета

    Требуется написать скрипт для сайта по привлечению/распределению средств памм-счетов. Вкратце: существуют несколько ПАММ-счетов на форекс под упралением МТС, с помощью сайта привлекаются средства(инвесторы) и распределяются там же. Нужен только скрипт (верстка и дизайн свои). ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Доработка DLE 8.2

    Здравствуйте! Требуется сделать несколько поправок в движке DLE и доработать пару хаков/модулей. У кого есть свободное время и опыт с этим движком - оставляйте контакты. Спасибо.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад