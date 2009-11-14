Привлечение/распределение средств ПАММ-счета

Требуется написать скрипт для сайта по привлечению/распределению средств памм-счетов. Вкратце: существуют несколько ПАММ-счетов на форекс под упралением МТС, с помощью сайта привлекаются средства(инвесторы) и распределяются там же. Нужен только скрипт (верстка и дизайн свои). Дальше: (для примера) пользователь заходит на сайт, с помощью WebMoney и Яндекс Денег вносит средства на баланс, средства с кошельков вручную уходят на ПАММ, ежедневно админом вбивается статистика о прибыльности счетов, прибыль распеределяется между пользователями и зачисляется на баланс откуда пользователь может ее вывести. Конечно нужна админ часть. Более подробно по ICQ 957444