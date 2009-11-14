Помощь в простом slide эффекте Jquery

Проект нужно доделать!!! писать в icq 1652513 Добрый день Нужен программист который смог бы написать сайт по данным из технического задания. Я думаю что стандартные cms тут не помогут...хотя все может быть. Все подробности я могу ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно на Jquery написать простой скрипт
1. Разворачивание div блока вниз slidedown эффектом при наведении мышкой.
2. Сворачивание блока обратно когда мышка вышла за пределы блока.
3. При загрузки страницы блок должен быть по умолчанию свернут
Пример 3 блоков на главной http://intel.com
- Похожие заказы
- Веб-программирование16 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужно доработать Java Applet (3D-мoделиpование шкафа). Нужен только профессионал высочайшего класса, кому попало точно не дам этот проект. 1) У вас должны быть хорошие отзывы, вы должны показать примеры своих работ на java и доказать, что ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Требуется написать скрипт для сайта по привлечению/распределению средств памм-счетов. Вкратце: существуют несколько ПАММ-счетов на форекс под упралением МТС, с помощью сайта привлекаются средства(инвесторы) и распределяются там же. Нужен только скрипт (верстка и дизайн свои). ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $20
Нужен скрипт парсер беков yahoo и чекер этих беков на PR. Подробности в ЛС или в ICQ 5-62-5310-06Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $200
Очень нравится сайт заказа суши http://sushi.2-berega.ru/ Хочу для своего интернет магазина почти такой же интерфейсЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте! Требуется сделать несколько поправок в движке DLE и доработать пару хаков/модулей. У кого есть свободное время и опыт с этим движком - оставляйте контакты. Спасибо.Завершен14 лет назад
Парcер информации из интернет-магазина Citilink.ru в магазина на основе ShopScript с возможностью добавления цены при парсинге и с возможностью привязки к cron.Завершен14 лет назад
- $10
Есть Ексель файл с таблицей, нежно сделать скрипт для автоматической загрузки таблицы из этого файла на сайт, чтобы на сайте была обычная таблица с данными, выберу по меньшей цене.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Установить на сайт музыкальный движок.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Необходимо немного доработать парсерЗавершен14 лет назад