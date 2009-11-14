Помощь в простом slide эффекте Jquery

Веб-программированиеЗавершен5 заявок192 просмотра
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Нужно на Jquery написать простой скрипт

1. Разворачивание div блока вниз slidedown эффектом при наведении мышкой.

2. Сворачивание блока обратно когда мышка вышла за пределы блока.

3. При загрузки страницы блок должен быть по умолчанию свернут

Пример 3 блоков на главной http://intel.com

jQuery
14 лет назад
krasniy001
Максим 
40 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
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Garry-S
Игорь 
35 летБеларусь
15 лет в сервисе
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9 отзывов
14 лет назад
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