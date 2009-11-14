Создать информационный портал.

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки144 просмотра
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Необходимо создать информационно развлекательный портал:

По сложности, функциональности как:

i.ua

a.ua

ukr.net

online.ua

http://wday.ru/

Сервисы которые необходимо реализовать:

Online – TV

Online –FM

Веб.камеры - МИР

Телепрограмма

Знаменитости

Эзотерика

Новости

Игры,мульты флеш

Online переводчик

СМС –( на русские, украинские операторы и некоторые Европейские.)

Курс валют

Погода» крупные города Россия ,крупные города Украины»

Толковые словари

Кулинария

Фотоальбомы

Тесты

Карты Украины и России

Приколы

Видео

Знакомства

Почта

Внутренняя почта с возможностью отправки приложений: видео,игры,фото, сообщений, преглашений, как в соц сетях.

Дизайн готовый, нужно только натянуть на архитектуру.

От исполнителя требуется : высокий рейтинг, как минимум год истории на weblancer.net, реализация подобных проектов, отсутствие отрицательных отзывов...

Указывайте пожалуйста стоимость....

14 лет назад
Hohmatch
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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