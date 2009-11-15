Партнёрскую программу для каталога организаций

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В личном кабинете сделать раздел "партнёрская программа" - формирования promo-кода (можно нескольких), а в разделе "регистрация" - добавить поле "ввода промо-кода"..

после регистрации с вводом промо-кода должны выполняться заявленные действия:

- новому пользователю - n$ на счёт,

- пригласившему пользователю - постоянно переводятся % от пополнений счёта приглашенного...

(пока это записываем просто в спецю (новое) поле в базе пользователей)

у пригласившего в партнёрке появляется таблица приглашенных ими:

промо-код - Название компании, которая по нему зарегилась (со ссылкой на карточку, по одному коду может зарегиться много компаний) - % поступивший по этой компании (накопительно)

естественно, что после регистрации ID пригласившего пользователя в панели управления поменять нельзя

промо-код - 10 символьный цифровой код, генерируемый случайным образом и не повторяющийся при генерациях разными пользователями (можно включить id пользователя в код для создания уникумов)

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