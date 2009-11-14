Сайт (Стандартный и флешевый)

Нужен мастер из КИЕВА - ПРОФЕССИОНАЛ своего дела для выполнения не легкой задачи и дальнейшего сотрудничества!

Есть готовый дизайн и структура сайта, нужно все это дело нарезать и сделать максимально идентично образцу -

http://www.gucci.com/index.asp?clearsite=true (функционал практически такой-же)

Сначала будим делать стандартный сайт, и за ним же и флешовый.

ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА - ЕСЛИ ВЫ НЕ УВЕРЕНЫ В СВОЙХ СИЛАХ ИЛИ В ЧЕМТО СОМНЕВАЕТЕСЬ - НЕ ЗАСОРЯЙТЕ ПОЖАЛУЙСТА СТЕНУ НЕ ОБОСНОВАННЫМИ ПОНТАМИ, чтобы потом избежать не ловких ситуаций!!!

ПОРТФОЛИО - ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!