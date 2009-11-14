Сайт (Стандартный и флешевый)

Нужно сделать флеш-ролик показывающий как наша программа выполняет заданные действия. Ролика нужно два, один с русским интерфейсом и русскими комментариями, второй с английским интерфейсом и английскими комментариями.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен мастер из КИЕВА - ПРОФЕССИОНАЛ своего дела для выполнения не легкой задачи и дальнейшего сотрудничества!
Есть готовый дизайн и структура сайта, нужно все это дело нарезать и сделать максимально идентично образцу -
http://www.gucci.com/index.asp?clearsite=true (функционал практически такой-же)
Сначала будим делать стандартный сайт, и за ним же и флешовый.
ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА - ЕСЛИ ВЫ НЕ УВЕРЕНЫ В СВОЙХ СИЛАХ ИЛИ В ЧЕМТО СОМНЕВАЕТЕСЬ - НЕ ЗАСОРЯЙТЕ ПОЖАЛУЙСТА СТЕНУ НЕ ОБОСНОВАННЫМИ ПОНТАМИ, чтобы потом избежать не ловких ситуаций!!!
ПОРТФОЛИО - ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
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