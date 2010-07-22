Добрый день. Разыскивается 3D визуализатор реальных и концептуальных объектов, персонажей и интеръера + реалистичные рендеры. Нужно по образцам от рисовать тетрадки в стиле apple. Все должно быть легко, не нагружено, на белом фоне, в разных ракурсах.