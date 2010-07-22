valer0n

Денис valer0n

 
37 летУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Программист 1С Битрикс

    Здравствуйте, в команду цифрового агентства, на постоянное сотрудничество, нужен веб-программист. Нужно реализоывать ресурсы на системе 1С Битрикс + поддержка. Ищем специалиста на территории Украины, а именно - Киев.

    Битрикс
    1С-программированиенет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нужно нарисовать несколько элементов от руки

    Добрый день. Нужно оживить макет красивыми иллюстрациями рисованными от руки. В файле - Образец - указан рисованный стиль. Файл - web_1.1 - нужно по бокам оформить - колоски там разные, рябина, листики, лепестки да пшено + может ...

    Иллюстрации и Рисунки11 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Декор панели на стене.

    $250

    Мы производители сельскохозяйственной продукции. Приоритетными культурами компания считает пшеницу, кукурузу, рапс, сахарную свеклу и картофель. Корпоративные цвета компании: фиолетовый и салатовый. Слоган задания: « Подобно маленькому зернышку, давшему всходы, наша компания выросла и расширила ...

    Наружная реклама13 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • 3D-визуализация

    Добрый день. Разыскивается 3D визуализатор реальных и концептуальных объектов, персонажей и интеръера + реалистичные рендеры. Нужно по образцам от рисовать тетрадки в стиле apple. Все должно быть легко, не нагружено, на белом фоне, в разных ракурсах.

    3D-графика13 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • After Effects разработка

    $500

    Добрый вечер. Нужен опытный аниматор для выполнения интересной задачи. НАЛИЧИЕ ПОРТФОЛИО ОБЯЗАТЕЛЬНО. Есть светлый фон(фотография), нужно на нее отрисовать уже готовый векторный логотип - настроить свет(освещение) - Сделать его 3D и оживить. ПО задумке - этот объект(логотип) должен ...

    After Effects
    Анимация6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Коллаж А2 космического блокбастера

    $100

    В общем есть крутой космический фон, хороший отснятый материал (человек в полете) логотип и детали. Нужно сделать Коллаж БЛОКБАСТЕР - чё-то на подобии как фильм ТРОН. НУЖНА КАЧЕСТВЕННАЯ - ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ РАБОТА (новичкам просьба не беспокойть) материал высылаю ...

    Обработка фотографий11 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нарисовать эксклюзивные роскошные вензеля и брошку

    $100

    Есть структура, Нужно по образцу нарисовать реалистическую брошку(в которой будит находиться логотип) и от которой развиваются роскошные вензеля (смотреть прикреплённый файл). ПРЕДУПРЕЖДАЮ СРАЗУ - ВАРИАНТ - ВНАЧАЛЕ ПРЕДОПЛАТА, ПОТОМ НАЧНУ ЧТО-ТО ДЕЛАТЬ - НЕ КАТИТ!!! МНЕ НУЖЕН ...

    Иллюстрации и Рисунки6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сайт (Стандартный и флешевый)

    Нужен мастер из КИЕВА - ПРОФЕССИОНАЛ своего дела для выполнения не легкой задачи и дальнейшего сотрудничества! Есть готовый дизайн и структура сайта, нужно все это дело нарезать и сделать максимально идентично образцу - http://www.gucci.com/index.asp?clearsite=true ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Красиво отрисовать картинку с фотографии

    $50

    Нужно очень красиво отрисовать, не лёгкую, картинку(шапку для сайта) в фотошопе, по образцу! привью можете глянуть в архиве "Картинки". обязательные требования - векторные обьекты и максимально четко и легко изобразить всю красоту интерьерного изображения! все ...

    PhotoshopШапка для сайта
    Иллюстрации и Рисунки14 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Полноценная видео связь (общение со звуком)

    Названием я пытался выразить всю суть проекта целиком!:) - Полноценная ВИДЕО СВЯЗЬ (общение со звуком, четким, правильным изображением + конференцсвязь до 10 человек и чатом для переписки )*и это все вместе) для своего сайта. нужен ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Флеш - плеер

    Есть отрисованый в фотошопе плеер, нужно сделать его рабочим, тоесть - регулятор громкости, расширялка экрана (во весь экран) кнопки плей, пауза и бегущая строка воспроизведения! вот впринципе и вся работа. + киевский исполнитель обязательно!

    Photoshop
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Программа учета для тренажерного зала

    Програмное обеспечеие + Пластиковая карточка со штрих кодом(карта клиента) + устройство для чтения с карты клиента короче говоря - Нужна программа для ведения базы(Ф.И.О, место работы, адрес проживания клиента, время прихода, время провождения, время ухода, БАЛАНС ...

    Прикладное ПО20 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Дизайнер - Флешер

    Привет! Нужен талантливый Дизайнер - Флешер ( ОБЯЗАТЕЛЬНО КИЕВСКИЙ ! ! ! =) для выполнения поставленой задачи и сотрудничества в дальнейшем ! ! ! детали обговариваются при встрече

    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • 3D flash

    Всем привет! нужен человек рисующий в 3d и знающий флеш! задание, "относительо", не сложнное! + вооброжение и вкус - обязательно! успешное выполнение задачи - дальнейшее сотрудничество! =)

    Flash
    Веб-программирование25 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Нарезка и верстка сайта

    Верстка. Исполнитель только из Киева. Верстка: Дивами, все стили во внешней таблице. Кроссбраузерно, валидно ( XHTML 1.1. Strict ) SEO, оптимизация графики. Желательно знание javascript'а. Портфолио обязательно. Успешное окончание работы, подразумевает дальнейшее сотрудничество.

    Верстка сайта
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад