Нужно коротко, ясно и профессионально описать несколько направлений деятельности компании. Подробное ТЗ во вложении.
- Копирайтинг10 заявокЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте, в команду цифрового агентства, на постоянное сотрудничество, нужен веб-программист. Нужно реализоывать ресурсы на системе 1С Битрикс + поддержка. Ищем специалиста на территории Украины, а именно - Киев.1С-программированиенет заявокЗакрыт10 лет назад
Добрый день. Нужно оживить макет красивыми иллюстрациями рисованными от руки. В файле - Образец - указан рисованный стиль. Файл - web_1.1 - нужно по бокам оформить - колоски там разные, рябина, листики, лепестки да пшено + может ...Иллюстрации и Рисунки11 заявокЗакрыт11 лет назад
- $250
Мы производители сельскохозяйственной продукции. Приоритетными культурами компания считает пшеницу, кукурузу, рапс, сахарную свеклу и картофель. Корпоративные цвета компании: фиолетовый и салатовый. Слоган задания: « Подобно маленькому зернышку, давшему всходы, наша компания выросла и расширила ...Наружная реклама13 заявокЗакрыт11 лет назад
Добрый день. Разыскивается 3D визуализатор реальных и концептуальных объектов, персонажей и интеръера + реалистичные рендеры. Нужно по образцам от рисовать тетрадки в стиле apple. Все должно быть легко, не нагружено, на белом фоне, в разных ракурсах.3D-графика13 заявокЗакрыт11 лет назад
- $500
Добрый вечер. Нужен опытный аниматор для выполнения интересной задачи. НАЛИЧИЕ ПОРТФОЛИО ОБЯЗАТЕЛЬНО. Есть светлый фон(фотография), нужно на нее отрисовать уже готовый векторный логотип - настроить свет(освещение) - Сделать его 3D и оживить. ПО задумке - этот объект(логотип) должен ...Анимация6 заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
В общем есть крутой космический фон, хороший отснятый материал (человек в полете) логотип и детали. Нужно сделать Коллаж БЛОКБАСТЕР - чё-то на подобии как фильм ТРОН. НУЖНА КАЧЕСТВЕННАЯ - ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ РАБОТА (новичкам просьба не беспокойть) материал высылаю ...Обработка фотографий11 заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Есть структура, Нужно по образцу нарисовать реалистическую брошку(в которой будит находиться логотип) и от которой развиваются роскошные вензеля (смотреть прикреплённый файл). ПРЕДУПРЕЖДАЮ СРАЗУ - ВАРИАНТ - ВНАЧАЛЕ ПРЕДОПЛАТА, ПОТОМ НАЧНУ ЧТО-ТО ДЕЛАТЬ - НЕ КАТИТ!!! МНЕ НУЖЕН ...Иллюстрации и Рисунки6 заявокЗакрыт13 лет назад
Всем хай!) есть почти готовый логотип, но на мой взгляд немножко сыроват! нужно сделать его более интереснее!) исходник прикреплен.Логотипы и Знаки14 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужен мастер из КИЕВА - ПРОФЕССИОНАЛ своего дела для выполнения не легкой задачи и дальнейшего сотрудничества! Есть готовый дизайн и структура сайта, нужно все это дело нарезать и сделать максимально идентично образцу - http://www.gucci.com/index.asp?clearsite=true ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Нужно очень красиво отрисовать, не лёгкую, картинку(шапку для сайта) в фотошопе, по образцу! привью можете глянуть в архиве "Картинки". обязательные требования - векторные обьекты и максимально четко и легко изобразить всю красоту интерьерного изображения! все ...Иллюстрации и Рисунки14 заявокЗакрыт15 лет назад
- $5
Есть готовый Флешовый фото-видео плеер, нужно слегка усовершенствовать плей листВеб-программирование3 заявкиЗакрыт15 лет назад
Необходимые навыки: 1 - Знание на отлично: PHP5, MySQL, JavaSciprt, HTML, DHTML, AJAX; 2 - Знание на хорошо: XML, CSS, CSS2, RSS; 3 - Умение писать качественный и легко читаемый код; 4 - Умение читать и хорошо разбираться в ...Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт15 лет назад
Названием я пытался выразить всю суть проекта целиком!:) - Полноценная ВИДЕО СВЯЗЬ (общение со звуком, четким, правильным изображением + конференцсвязь до 10 человек и чатом для переписки )*и это все вместе) для своего сайта. нужен ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт15 лет назад
Есть отрисованый в фотошопе плеер, нужно сделать его рабочим, тоесть - регулятор громкости, расширялка экрана (во весь экран) кнопки плей, пауза и бегущая строка воспроизведения! вот впринципе и вся работа. + киевский исполнитель обязательно!Веб-программирование1 исполнительЗакрыт15 лет назад
Програмное обеспечеие + Пластиковая карточка со штрих кодом(карта клиента) + устройство для чтения с карты клиента короче говоря - Нужна программа для ведения базы(Ф.И.О, место работы, адрес проживания клиента, время прихода, время провождения, время ухода, БАЛАНС ...Прикладное ПО20 заявокЗакрыт15 лет назад
Привет! Нужен талантливый Дизайнер - Флешер ( ОБЯЗАТЕЛЬНО КИЕВСКИЙ ! ! ! =) для выполнения поставленой задачи и сотрудничества в дальнейшем ! ! ! детали обговариваются при встречеВеб-программирование9 заявокЗакрыт15 лет назад
Всем привет! нужен человек рисующий в 3d и знающий флеш! задание, "относительо", не сложнное! + вооброжение и вкус - обязательно! успешное выполнение задачи - дальнейшее сотрудничество! =)Веб-программирование25 заявокЗакрыт15 лет назад
Верстка. Исполнитель только из Киева. Верстка: Дивами, все стили во внешней таблице. Кроссбраузерно, валидно ( XHTML 1.1. Strict ) SEO, оптимизация графики. Желательно знание javascript'а. Портфолио обязательно. Успешное окончание работы, подразумевает дальнейшее сотрудничество.HTML-верстка1 исполнительЗавершен15 лет назад