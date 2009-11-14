Простенькая клиентская база

Веб-программированиеЗакрыт18 заявок370 просмотров
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Нужно сделать простенький скрипт для добавления и отображения данных по клиентам в черном списке.

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14 лет назад
sergey-v
Сергей 
44 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
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