Необходимо исправить ошибки на сайте

Добрый день!

Необходимо исправить следующие ошибачки (движок самопис) на сайте verspk.ru:

1. Рассылка новостей - форма письма

2. Оповещение о появление ответа на вопрос на сайте - форма

письма

3. Ссылочные блоки: при

добавлении нового пункта (новики или семинары) он добавляется последним, а нужно чтобы первым.

4. На странице вопросы-ответы увеличить число записей на

одной странице.

5. При изображении на малом экране страница ПРОДУКЦИЯ сами

продукты располагаются в хаотичном порядке.

6. Размещения банера в левом нижнем углу поднять.

Сразу хочу предупредить разработчиков что высокую стоимость платить не готова.

Всем откликнувшемся заранее большое спасибо!

Интересует цена и срок. Свои предложения оставлять в данной ветки плиz в личку и на ICQ не писать!