Настройка Виртуамарт.

Веб-программированиеЗакрыт11 заявок202 просмотра
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Необходимо настроить Витруамарт под Джумлой 1.5.х.Жду Ваши предложения. Без работающих Ваших примеров заявки рассматриваться не будут.

14 лет назад
my_tender
44 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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