Flash+Web камера

Есть сайт с flash чатом.

Что нужно сделать:

Пользователь заходит в свой кабинет, включает камеру, запускает инструмент на flash в котором будет две функции:

1. Идентифицировать - кнопка по нажатию которой делается снимок пользователя и отправляется на сервер или в бд.

2. Сделать фото для альбома - кнопка, по нажатии делается снимок с камеры и загружается в папку с фото или так же в бд.

Интересуют сроки и стоимость.

Предложения скрыты.