Скрипты для проведения тестов

Нужно написать несколько скриптов для проведения тестов и обработки их результатов (php) и поставить на сайт на ModX. Дизайн и верстка страниц есть, можно ими пользоваться. Только под ключ, варианты "я пишу, верстает вася, а ставите сами" не рассматриваются. Срочно.