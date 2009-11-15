Скрипты для проведения тестов

Есть сайт с flash чатом. Что нужно сделать: Пользователь заходит в свой кабинет, включает камеру, запускает инструмент на flash в котором будет две функции: 1. Идентифицировать - кнопка по нажатию которой делается снимок пользователя и отправляется на сервер ...
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Нужно написать несколько скриптов для проведения тестов и обработки их результатов (php) и поставить на сайт на ModX. Дизайн и верстка страниц есть, можно ими пользоваться. Только под ключ, варианты "я пишу, верстает вася, а ставите сами" не рассматриваются. Срочно.
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