Создание скрипта каталога + поиск по нему

Итак, есть сайт на ДЛЕ

Необходимо создать модуль расширенного каталога товаров, с возможностью загрузки прайс-листа и поиск по этому каталогу и прайс-листу.

Если вы считаете, что целесообразнее и дешевле будет создать отдельный скрипт (не модуль для ДЛЕ) и уже потом его интегрировать в дизайн, то готов выслушать ваши соображения.

В приложении очень подробное ТЗ, рекомендую прочитать до конца и внимательно, чтобы верно оценить стоимость работы и верно определить сроки выполнения

Предоплата за работу только тем у кого есть перс. атт в системе ВМ.

Остальным - оплата по факту работы.

По всем вопросам лучше обращаться в айсикъю: 6-876-856