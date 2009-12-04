Сайт с магазином

Проект Денис выполнил во время и без накладок. Сделал все аккуратно и красиво, так как было оговоренно изначально. По ходу работы советовался по всем деталям, так что переделывать ничего не пришлось. Постоянно доступен в icq и skype. Обещал поддержку проекта в будущем . Легко достигли взаимопонимания