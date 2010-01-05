Разработать личный кабинет для сайт softangeles.kz

Сайт сделан на Joomla.

Внутренняя часть (личный кабинет):

необходима для дилеров и менеджеров компании, дилеры подразделяются по нескольким категориям поэтому для каждой категории будет размещена своя информация по ценам на товары.

Дилеры должны иметь возможность подать заявку на товар, написать письмо менеджеру посредством сайта а не формы обратной связи.

Цены на товары будут в виде прайса (прикрепленный документ), для каждой категории партнеров доступен свой файл цен или несколько файлов!

Возможность подать заявку дилером на товар - это будет отдельная форма в которой пользователи будут заполнять информацию в виде таблицы: наименование, количество, должна вестись история по подданным заявкам.

Необходимо посредтсвом сайта реализовать возможность написать письмо менеджеру (в личный кабинет а не на почтовый ящик) это простая форма с полями тема, тело письма и отправить, так же нужно вести историю по отправленным письмам и принятым письмам от менеджера с возможностью сортировки по датам, а так же за месяц, год, аналогичную сортировку по датам нужно продумать в отправленных заявках дилерами, как в интерфейсе менеджера, так и у дилера.

Необходима вкладка "Соглашения" куда будут выкладываться соглашения (индивидуально для каждого партнера) и если партнер с этими соглашением согласен он ставит галочку(принять соглашение) и нажимают Кнопку заключить соглашение. так же можно просмотреть историю по соглашениям.