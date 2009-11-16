Добрый день ! Нужно написать парсер с сайта - http://krisha.kz/a/search/?cat=3&cat=3&geo=%3A1%3A%3A58%3A%3A2%3A&from=30000&till=80000&rooms=1&a_type=1

Парсится должны все данные. Вывод данных - следующим образом. Есть разные объявления с одними и теме же контактами. Такие объявления помечаются следующим текстом внутри объявления например http://krisha.kz/a/show/5562156.html ("Все 28 объявлений этого продавца"). Конечный результат парсинга - список объявлений отсортированный следующим образом. - превыми идут объявления у которых продавце подал только 1 объявления затем продавцы с 2 мя потом с 3 мя итд на увеличение. Чем меньше у продавца объявлений - тем выше оно в выводе.