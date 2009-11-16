Почистить небольшой DLE сайт от вируса

Веб-программированиеЗавершен9 заявок209 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Все просто: залез вирус, снизу на сайте формирует ссылки спамные.

Вышлю архив с сайтом - нужно его почистить от вируса, и выслать назад.

Срок - 1-2 дня.

Интересует цена.

Предложения скрыты

14 лет назад
masterd1
41 годТурция
16 лет в сервисе
Была
10 месяцев назад
Выбранный исполнитель
ksbomj
Андрей 
36 летНидерланды
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад
$10
1 день
Быстро разобрался, дал варианты причин и методы предотвращения.
Хороший заказчик, своевременная оплата.
  • Похожие заказы

  • Сайт с магазином

    $100

    Есть уже установленная Joomla! 1.5.14 Stable нужно дизайн - переделанный из шаблонов интернет магазин - пока без платежных систем - оплата курьеру при получении

    Веб-программирование2 исполнителя
    Завершен
    14 лет назад

  • Скрипт конвертации форума phpBB2 на PHP-Fusion 7

    $100

    Исходные данные: Форум организации, версия phpBB 2.0.23 с установленными плагинами для отображения статистики, пользователей около 300, объем базы SQL около 35МБ. Цель: Форум на базе CMS PHP-Fusion версии 7.00.05 с установленной модификацией форума Power Fusion Forum версия 2.2.1. Задание: Перенести ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Парсер

    $50

    Добрый день ! Нужно написать парсер с сайта - http://krisha.kz/a/search/?cat=3&amp;cat=3&amp;geo=%3A1%3A%3A58%3A%3A2%3A&amp;from=30000&amp;till=80000&amp;rooms=1&amp;a_type=1 Парсится должны все данные. Вывод данных - следующим образом. Есть разные объявления с одними и теме же контактами. Такие объявления помечаются следующим текстом внутри объявления ...

    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Разработать личный кабинет для сайт softangeles.kz

    $150

    Сайт сделан на Joomla. Внутренняя часть (личный кабинет): необходима для дилеров и менеджеров компании, дилеры подразделяются по нескольким категориям поэтому для каждой категории будет размещена своя информация по ценам на товары. Дилеры должны иметь возможность подать заявку на ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Скрипт сайта знакомств

    $50

    Необходимо написать простенький скрипт по функционалу сайта http://odnotrahniki.com/ и спарсить все картинки - фото и превью видео, разложив все по папкам. Скрипт должен работать с текстовой бд - хранение имени и возраста, описания, ориентации, которые ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создание скрипта каталога + поиск по нему

    Итак, есть сайт на ДЛЕ Необходимо создать модуль расширенного каталога товаров, с возможностью загрузки прайс-листа и поиск по этому каталогу и прайс-листу. Если вы считаете, что целесообразнее и дешевле будет создать отдельный скрипт (не модуль для ДЛЕ) ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Доработать движок на Drupal

    Нужен повернутый на drupal программист. Ищу тебя, где же ты?! :) Необходимо доработать движок под социальную сетку. Нужна помощь по настройке и добавления модулей на сайт, возможно разработка новых. Пишите письма на [email protected]

    Drupal
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужна помощь в галерее на CMS Made Simple

    Есть сайт на CMS Made Simple. Там три страницы сделаны как фотогалереи - http://www.kamenlux.ru/marble/ Надо найти способ менять порядок отображения картинок. Сейчас их никак нельзя сортировать. В админке нет такой возможности. Нужен рабочий вариант изменения порядка вывода ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад