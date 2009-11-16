Почистить небольшой DLE сайт от вируса

Есть готовый работающий граббер сайта intv.ru Граббер вот http://cs.onkuno.ru/rega.php?u=http://intv.ru/view/?film_id=14830 На выходе должен быть плеер с фильмом, а не рекламой для онлайн просмотра.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Все просто: залез вирус, снизу на сайте формирует ссылки спамные.
Вышлю архив с сайтом - нужно его почистить от вируса, и выслать назад.
Срок - 1-2 дня.
Интересует цена.
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