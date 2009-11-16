Доработки сайта на движке osDate (функционал)

Нужны такие доработки функционала:

- сделать вывод списка последних зарегистрированных анкет, причем, анкет только с загруженными фотками (4 на главной, и весь на отдельной странице). Сейчас там выводятся анкеты с каким-то временным интервалом и без фоток включительно.

- сделать ограничение, чтобы зарегистрированный пользователь не мог писать сообщения и подмигивать своему полу. Только противоположному.

- сделать, чтобы при переключении языка сайта пользователь оставался на той же странице, а не редиректился на главную.

Пишите, пожалуйста, только здесь, в предложениях к проекту (цена, срок, доп. информация).

Оплата - безопасная сделка.