Решить маленькую проблему с vamshop или .htacess?

http://vamshop.ru/forum/index.php?topic=4391.new;topicseen#new

вот описание сути проблемы. как всегда поддержка ни увы...

в общем есть такая проблема.

оба движка версии 1.45, файлы .htaccess одинаковые.. файлы manager.php и redirector.php тоже..

ЧПУ включено.. SEO url тоже применяются..

но на одном из них есть такая проблема- в поисковике есть страницы вида

product_info.php?info=p3076

и страницы вида index.php?cat они дублируются естесственно с страницами с нормальными ЧПУ...

редирект получается не работает!!!

больше 100 подобных страниц- наверное не надо обьяснять что это жутко вредно для поисковиков..

как такое возможно? движки одинаковые.. может еще в каких-то файлах прописывается данный момент?

через .htaccess не получается сделать изменение..

то есть пишу скажем

Redirect 301 /index.php?cat=c226_Biolit.html http://natur-mag.ru/index.php/cat/c226_Biolit.html и это не работает...

по ссылке на форум вамшоп подробности.. пишите сюда- или в почту.. в аську пожалуйста НЕ НАДО