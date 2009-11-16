Есть уже установленная Joomla! 1.5.14 Stable нужно дизайн - переделанный из шаблонов интернет магазин - пока без платежных систем - оплата курьеру при получении
Решить маленькую проблему с vamshop или .htacess?
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
http://vamshop.ru/forum/index.php?topic=4391.new;topicseen#new
вот описание сути проблемы. как всегда поддержка ни увы...
в общем есть такая проблема.
оба движка версии 1.45, файлы .htaccess одинаковые.. файлы manager.php и redirector.php тоже..
ЧПУ включено.. SEO url тоже применяются..
но на одном из них есть такая проблема- в поисковике есть страницы вида
product_info.php?info=p3076
и страницы вида index.php?cat они дублируются естесственно с страницами с нормальными ЧПУ...
редирект получается не работает!!!
больше 100 подобных страниц- наверное не надо обьяснять что это жутко вредно для поисковиков..
как такое возможно? движки одинаковые.. может еще в каких-то файлах прописывается данный момент?
через .htaccess не получается сделать изменение..
то есть пишу скажем
Redirect 301 /index.php?cat=c226_Biolit.html http://natur-mag.ru/index.php/cat/c226_Biolit.html и это не работает...
по ссылке на форум вамшоп подробности.. пишите сюда- или в почту.. в аську пожалуйста НЕ НАДО
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