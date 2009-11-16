Консультация по битрикс, доработка меню.

http://vamshop.ru/forum/index.php?topic=4391.new;topicseen#new вот описание сути проблемы. как всегда поддержка ни увы... в общем есть такая проблема. оба движка версии 1.45, файлы .htaccess одинаковые.. файлы manager.php и redirector.php тоже.. ЧПУ включено.. SEO url тоже применяются.. но на одном из них есть такая ...