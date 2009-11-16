Требуется настроить блог wordpress.

Нужен специалист по SHOP-SCRIPT Необходимо доработать движок (сортировка, отображение категорий, поиск) и подправить верстку с незначительными изменениями. Только для квалифицированных специалистов. Без предоплаты.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Блог на русском языке и требуется убрать английские фразы.
Требуется привязать готовый дизайн темы как указано в примере - высылаем скриншот .
установлен движок wordpress со следующими плагинами:
Реврайтом (урл равняется тайтлу)
должен апдейтится из админки то есть апдейты вставали без ошибок проверить апдейт который видно из админа
Модуль защиты комментариев через каптчу ДАЖЕ ДЛЯ ТЕХ КТО ЗАРЕГИЛСЯ
ВНЕШНИЕ ССЫЛКИ УБИРАЕМ
301 РЕДИРЕКТ - http:// должен быть на версию с www http://www.
требуется дерево категорий.
убрать логотип в шаблоне - если требует дизайн заменить на урл.
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