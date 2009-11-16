Требуется настроить блог wordpress.

$50
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки186 просмотров
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Блог на русском языке и требуется убрать английские фразы.

Требуется привязать готовый дизайн темы как указано в примере - высылаем скриншот .

установлен движок wordpress со следующими плагинами:

Реврайтом (урл равняется тайтлу)

должен апдейтится из админки то есть апдейты вставали без ошибок проверить апдейт который видно из админа

Модуль защиты комментариев через каптчу ДАЖЕ ДЛЯ ТЕХ КТО ЗАРЕГИЛСЯ

ВНЕШНИЕ ССЫЛКИ УБИРАЕМ

301 РЕДИРЕКТ - http:// должен быть на версию с www http://www.

требуется дерево категорий.

убрать логотип в шаблоне - если требует дизайн заменить на урл.

WordPress
14 лет назад
alexbeginin
Александр 
53 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
7 отзывов(-1)
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