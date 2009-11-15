Есть готовый граббер на сайте http://onkuno.ru/news/v_adu_in_hell_2003/2009-11-15-3944 Сегодня перестал работать. Причина изменение алгоритма работы сайта intv. нужно подправить или написать новый.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищется человек, который работал с бесплатными движками социальных сетей.
Задача подобрать какой-либо готовый двиг и переделать его под мои нужды.
В общих чертах нужно следующее:
1. Будет социальная сеть университета.
2. Необходима максимальная динамичность (фоновые загрузки, аля вконтакте).
3. Основные органы управления будут на главной странице, т.е. чел видит страницу, которая разделена грубо говоря на 10 блоков, каждый из блоков представляет собой некий PREVIEW, пользователь выберет нужную ему функцию и нажмёт кнопку "далее" или что то в этом роде и без перезагрузки страницы этот блок развернётся и пользователь будет с ним работать. Тут больше относится к пункту 2 всё это.
П.С. Нужен будет человек не просто для разовой работы, а для постоянного сотрудничества.
Чтобы было понятней, это будет дипломная работа, поэтому работа будет поэтапная, т.е. сначала пишется некая оболочка с парой основных функций, далее необходимые функции будут навешиваться по мере необходимости, что то может потребует доработок. Всё зависит от преподавателя, которому я буду это показывать, т.е. он говорит мне что исправить, я вам.
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