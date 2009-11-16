Требуется создание движка для сайта на подобии cian.ru. С небольшими отличиями. Дизайн готов. Один нюанс - требуется также скрипт (парсер), который позволит изначально перекачать базу данных с другого сайта и регулярно её обновлять с него, не затирая собственные записи.