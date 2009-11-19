Автоматический обменик

Есть сайт с некоторой версткой. На сайт был добавлен wordpress для размещения статей. Нужно сделать тему для вордпресса, чтобы блог выглядел также как и сайт. Вордпресс 2.8.6-ru_RU, стандартная инсталляция без каких-либо доработок. Тему нужно сделать так, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Надо создать две страницы для обменика на подобие https://www.moneypal.ru/wmz-usd.php и
https://moneypal.ru/usd-wmz_12.php используя интерфейси liqpay.com и webmoney.ru
Если возникнут вопросы подробное ТЗ вышлю всем кто ответит на этот проект.
Присылайте Ваши условия и цены.
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