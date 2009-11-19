Автоматический обменик

Веб-программированиеЗавершен10 заявок247 просмотров
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Надо создать две страницы для обменика на подобие https://www.moneypal.ru/wmz-usd.php и

https://moneypal.ru/usd-wmz_12.php используя интерфейси liqpay.com и webmoney.ru

Если возникнут вопросы подробное ТЗ вышлю всем кто ответит на этот проект.

Присылайте Ваши условия и цены.

14 лет назад
wmasv
61 годГрузия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
damour
33 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$100
3 дня
Отличный собеседник. Решил задачу буквально за два дня. Так что рекомендую вы получите не только вашу грамотно решённую задачу но и бонус что вам и не приходило в голову.+5ААА!!!
Отличный заказчик, приятный собеседник, с оплатой никаких проблем Рекомендую ;)
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