Jabber клиент

Есть сайт с некоторой версткой. На сайт был добавлен wordpress для размещения статей. Нужно сделать тему для вордпресса, чтобы блог выглядел также как и сайт. Вордпресс 2.8.6-ru_RU, стандартная инсталляция без каких-либо доработок. Тему нужно сделать так, ...