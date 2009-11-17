Исправления и дополнения к DLE 8.2.

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки118 просмотров
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Нужны такие Модули под DLE 8.2.:

1.) Блог(Дневник)

2.) Чат

3.) Ротатор под 3 баннера

4.) Фотоальбом

5.) Медиа-Плеер

Ваши предложения и ориентировочная цена.

14 лет назад
Eshor
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
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