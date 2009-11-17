Функция получения прямого линка с intv.ru

Нужна функция на PHP получения прямого линка на видеофайл с сайта intv.ru по адресной строке страницы на сайте. Собственно у меня есть такой скрипт, но вчера intv.ru ввели какую то дополнительную проверку и скрипт теперь не работает.

Чтобы не тратить время попусту на ненужную переписку, прошу соискателей бюджета этого проекта, написать скрипт и прикрепить к нему простенькую веб форму ввода адреса странички на intv.ru. Ваш скрипт соответсвенно должен обработать данные из формы и вывести список файлов. Разместив этот скрипт в интернете вышлите мне в личку адрес вашего скрипта и укажите ваш кошелёк WMZ. Протестировав ваш скрипт я перешлю вам деньги, в ответ вы вышлите мне ваш скрипт.