Граббинг

$50
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки396 просмотров
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Необходимо сграббить каталог организаций с legprom.org. Формат - xls. Сколько стоит? Предложения оставлять только здесь. Не стучитесь, пожалуйста, в ICQ.

14 лет назад
adlogic
Максим 
41 годРоссия
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
drys
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад
$20
1 день