Модернизация ИМ на Joomla

Модернизация ИМ SerialDVD.ru

- перевод в Web 2.0 с качественным дизайном,требуется учиитывать существующий интерфейс,но при этом использовать самые новые технологии

- дополнение различными модулями (есть ТЗ),они не большие и в целом работают на идее рекламы тех или иных товаров в магазине

- Модернизация оформления-регистрации на сайте

CMS Joomla,Вся сложность - магазин скреплен общей базой с несколькими другими сайтами-сателлитами и очень важно не разрушить уже созданное и все изменения перевод вводом проверять на работоспособность на 100 раз.Так же ни в коем случае нельзя навредить SEO.

Следующий этап - модернизация партнерской программы.

Мы не ищем исполнителя разовой работы,нам требуется постоянное сотрудничество,т.к. проектов много и они находятся в постоянной доработке.

Требования к исполнителю:

Знание CMS Joomla и Drupal

- Умение и желание разбираться в чужом коде

- Базы SQL

- настройка серверов,хостинга Amazon (cloud hosting)

- Хотя бы базовые знания SEO

- Возможность работы в выходные (не всегда,но бывает требуется)

- Возможность прямой связи для выполнения срочных заданий