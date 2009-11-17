Модернизация ИМ на Joomla

Нужно привязать 2 системы оплаты libertyreserve.com
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Модернизация ИМ SerialDVD.ru
- перевод в Web 2.0 с качественным дизайном,требуется учиитывать существующий интерфейс,но при этом использовать самые новые технологии
- дополнение различными модулями (есть ТЗ),они не большие и в целом работают на идее рекламы тех или иных товаров в магазине
- Модернизация оформления-регистрации на сайте
CMS Joomla,Вся сложность - магазин скреплен общей базой с несколькими другими сайтами-сателлитами и очень важно не разрушить уже созданное и все изменения перевод вводом проверять на работоспособность на 100 раз.Так же ни в коем случае нельзя навредить SEO.
Следующий этап - модернизация партнерской программы.
Мы не ищем исполнителя разовой работы,нам требуется постоянное сотрудничество,т.к. проектов много и они находятся в постоянной доработке.
Требования к исполнителю:
Знание CMS Joomla и Drupal
- Умение и желание разбираться в чужом коде
- Базы SQL
- настройка серверов,хостинга Amazon (cloud hosting)
- Хотя бы базовые знания SEO
- Возможность работы в выходные (не всегда,но бывает требуется)
- Возможность прямой связи для выполнения срочных заданий
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