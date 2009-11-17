Помощь программиста на Dating Pro

Веб-программированиеЗакрытнет заявок107 просмотров
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Добрый день.

Мой программист не успевает по проекту на Dating Pro, есть проблемы с модулями и вёрсткой. Нужен человек с полностью свободным временем в ближашие 2 дня и хорошим знанием этого движка.

Оплата достойная. Первый программист очень опытный, всё расскажет, покажет и даст задачи.

14 лет назад
myekb
Ekb 
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
6 отзывов(-1)