Помощь программиста на Dating Pro

Исправить баги в сайте на самописном движке Бюджет 1000 руб Оплата по окончанию icq 428870242
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Добрый день.
Мой программист не успевает по проекту на Dating Pro, есть проблемы с модулями и вёрсткой. Нужен человек с полностью свободным временем в ближашие 2 дня и хорошим знанием этого движка.
Оплата достойная. Первый программист очень опытный, всё расскажет, покажет и даст задачи.
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