Помощь программиста на Dating Pro

Добрый день.

Мой программист не успевает по проекту на Dating Pro, есть проблемы с модулями и вёрсткой. Нужен человек с полностью свободным временем в ближашие 2 дня и хорошим знанием этого движка.

Оплата достойная. Первый программист очень опытный, всё расскажет, покажет и даст задачи.