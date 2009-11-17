Разработка проекта на Java

$5000
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки324 просмотра
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Ищем Java программистов для работы над крупным проектом.

Из Украины, с возможностью приезда в Киев.

Требования:

- Опыт работы с Java более 2-х лет

- Понимание принципов работы веб систем

- Технический английский

- Аккуратность, ответственность, коммуникабельность

Компания предлагает:

- Достойная компенсация

- Работа с профессионалами

- Участие в интересном проекте

В предложении укажите:

- Резюме (на английском)

- Какой есть опыт работы с Java

- Примеры кода Java (на Ваше усмотрение)

- Стоимость часа работы

- Где Вы находитесь.

Если Ваше предложение предварительно подходит, мы вышлем проект на оценку.

Ждем ваших предложений!

C уважением,

Виктор

ТОВ "Вебекс"

[email protected]

тел. 8 044 592 52 78

моб. 8 050 387 37 87

14 лет назад
futurevision
Виктор 
NaN летУкраина
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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