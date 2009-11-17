Разработка проекта на Java

Смысл примерно следующий 1. На защищаемый сайт устанавливается небольшой кусок кода (как счетчик), который остлеживает изменения защищаемых файлов 2. Сама система расположена на другом сервере и получает доступ к защищаемому сайту по ФТП/SFTP/SSH 3. Пользователь логинится в ...
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Ищем Java программистов для работы над крупным проектом.
Из Украины, с возможностью приезда в Киев.
Требования:
- Опыт работы с Java более 2-х лет
- Понимание принципов работы веб систем
- Технический английский
- Аккуратность, ответственность, коммуникабельность
Компания предлагает:
- Достойная компенсация
- Работа с профессионалами
- Участие в интересном проекте
В предложении укажите:
- Резюме (на английском)
- Какой есть опыт работы с Java
- Примеры кода Java (на Ваше усмотрение)
- Стоимость часа работы
- Где Вы находитесь.
Если Ваше предложение предварительно подходит, мы вышлем проект на оценку.
Ждем ваших предложений!
C уважением,
Виктор
ТОВ "Вебекс"
тел. 8 044 592 52 78
моб. 8 050 387 37 87
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