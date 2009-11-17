Cкрипт мощного линкатора

Смысл примерно следующий 1. На защищаемый сайт устанавливается небольшой кусок кода (как счетчик), который остлеживает изменения защищаемых файлов 2. Сама система расположена на другом сервере и получает доступ к защищаемому сайту по ФТП/SFTP/SSH 3. Пользователь логинится в ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо написать скрипт линкатора, наподобие сапы.
Имеется порядка 1000 различных сайтов, есть чисто html, есть на движке, все хостинге поддерживают php
Надо написать скрипт, через общую админку которого можно добавлять новые сайты, и соответственно размещать ссылки на своих сайтах как на внутренних, так и на главных страницах с возможностью подстановки различных анкоров под одну ссылку, также чтобы была статистика на каких сайтах размещена та или иная ссылка.
Вести контроль количества ссылок на страницах и предусмотреть различные места выводы ссылок.
Это примерное ТЗ, которо в стадии написания.
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