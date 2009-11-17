Cкрипт мощного линкатора

Необходимо написать скрипт линкатора, наподобие сапы.

Имеется порядка 1000 различных сайтов, есть чисто html, есть на движке, все хостинге поддерживают php

Надо написать скрипт, через общую админку которого можно добавлять новые сайты, и соответственно размещать ссылки на своих сайтах как на внутренних, так и на главных страницах с возможностью подстановки различных анкоров под одну ссылку, также чтобы была статистика на каких сайтах размещена та или иная ссылка.

Вести контроль количества ссылок на страницах и предусмотреть различные места выводы ссылок.

Это примерное ТЗ, которо в стадии написания.