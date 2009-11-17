Доделать мод авторынка для DLE 8.2

Для начала зделать его рабочим. Потомучто пока при добавление авто. Оно неотображаетса при просмотре.Пока только при выводе нового объявления показывает только одно авто, последнее что добавлено.

1)Чтобы при поиске с сайта выводились для пользователя те марки , фирмы , года и т.д которые есть в базе опубликованных объявлений, чтобы пользователи не листали список при выборе чего вообще нет.

2. При добавлении через админ панель, чтобы то что уже есть в базе не добовлялось а писало типа это уже есть (короче при совпадении имен, а то для каждой фирмы куча марок можно пропаритса и чтобы не повторялось)

3.Небыло разрешение на добовление авто без ригистрации(Включение отключение функции), и когда зарегистрированный пользователь вводит данные майл овтамотически вставлялся в графу при добовлении авто.

4.Поиск авто выводился как http://auto.drom.ru/?search . + есть нюансы

5.выводились авто примерно как здесь http://auto.drom.ru/?mid=1093&cid=23 только принаведении фото оно увеличивалось

6.Также инструкция чтобы его редоктировать например для поиска квартир, сотовых и т.д

7.Мануал или помощ при установке.

Желательно дальнейшие сотруднечиство для разработки скриптов

Рассмотрю любые предложения как для дороботке мода так и внесения изменений