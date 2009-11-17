Переписать PHP скрипт для игр на флеш для казино!

Здравствуйте, есть 8 флеш игр для казино, 2 из них абсолютно рабочие, 6 работают не правильно, неправильная математика, при выигрыше не высчитывают из банка сумму, да и много ошибок вообщем, нужно переписать сами скрипты php, флешки тоже абсолютно рабочие, нужно поправить!

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