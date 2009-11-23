Подправить главную страницу + несколько страниц

Здравствуйте уважаемые мастера, на сайте mosaspect.ru нужно доработать главную страницу, в центральной части придумать и разместить кнопки и текст так чтобы это смотрелось красиво и эстетично, готов выслушать Ваши предложения. + к этому создать 4 странички (Юридические услуги, Защита интересов в суде, Конкурсы и Аукционы,

Бухгалтерские услуги) и также эстетично и красиво разместить на них краткое описание подуслуг.

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Жду Ваших предложений с ценами и сроками. Спасибо