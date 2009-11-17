Веб-программирование сайта на Joomla!

Нам требуется конкретный специалист (не контора) по CMS Joomla!

Знание php, css, flash, viruemart, java для решения задачи оптимизации электронного магазина в полном объеме со связкой с 1C 8.1 и 10.3, как в сторону приема заказов, так и в сторону обновления контента сайта из программы 1с. Номенклатура товаров небольшая (не более 20-25 наименований).

Дизайн сайта в приложении (верстака уже проведена!)

Если Вы готовы сотрудничать, то от Вас необходимо:

1) СТОИМОСТЬ РАБОТ

2) МАКСИМАЛЬНЫНЕ СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3) ПОРЯДОК ЗАКАЗА И ОПЛАТЫ

P/S. Требуется постоянный, ответственный исполнитель, с АДЕКВАТНЫМИ ценами и сроками для которого это постоянная работа, а не приработок по ночам !

Мы постоянные, хорошие заказчики !