Срочно требуется исправить граббер

Здравствуйте. Есть сайт на самописной CMS у которого продвинуты страницы. Сейчас сделан новый дизайн и сверстан. Нужно существующий сайт перенести на другую систему управления (РАСПРОСТРАНЕННУЮ, НЕ САМОПИСНУЮ), поменять дизайн и при этом сохранить адреса существующих и продвинутых ...