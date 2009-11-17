Необходим скрипт для работы с биржей ссылок, скрипт реалиузует массовое внесение изменений. Подробное ТЗ в приложении. От вас стоимость и сроки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется разработка или готовый движок для сайта знакомств.
Прошу писать только разработчиков у которые есть уже готовые движки для сайтов знакомств!
Жду Ваши цены и предложения.
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