Прикрутка сверстанного шаблона к движку

$50
Веб-программированиеЗакрыт7 заявок260 просмотров
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Нужен программист, свободно ориентирующийся в PHP + Mysql, шаблоны смарти

14 лет назад
regado
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад