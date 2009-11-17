Изменения на готовом сайте

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок217 просмотров
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K a m i n t m . r u - на нем надо сделать небольшие коррективы прогрмминга, кратко:

1) добавить в каталог поле "цена"

2) на главной сделать "крутилку" (отображается 4-5 моделей, при каждом обновлении страницы - новые, а на внутренних страницах - также, только располагаться блок этот будет слева под меню) популярных моделей (это только те, у которых будет заполнено поле "цена" в пункте выше)

3) главной страницей сделать "О нас"

4) в каталоге (левое меню) вместо "index.php?module_name=left_menu&action=text&id=119" и т.п. сделать ЧПУ ("1/2/12" - типа того) (но это еще под вопросом)

5) переделать немного кнопку "Отправить запрос": http://kamintm.ru/index.php?module_name=left_menu&action=text&id=119

срок: со среды-пятницы начать надо. Сделать к середине след.недели.

Оплата: wmz/wmr (только по факту! БЕЗ предоплаты [см. мои отзывы...]).

Схема работы: получаете исходники сайта, проводите работы или часть - высылаете обновленные файлы/дамп, я проверяю. Как все сделаете - будет расчет.

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спасибо, жду

14 лет назад
agubkin
42 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
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