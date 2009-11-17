Magento изменение в модуле оплаты

Уважаемые фрилансеры у нас есть сайт посторенный на движке magento необходимо внести в код изменения что бы вывести номер карточки ( уже сделано) AVS, CCID (CVV) а также небольшие изменения по ордерам.

вот примерно как должно выглядеть

http://nicholas.piasecki.name/blog/wp-content/uploads/2009/10/avs-in-magento.png

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